〔中国新债〕中国银行下周二起将发230亿元次级债,期限为10年及15年

路透上海11月22日电---按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周四公告称,将于下周二(27日)起在银行间债市簿记建档发行230亿元人民币固息次级债,期限分为10年和15年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,10年和15年期品种计划发行规模各为80亿元和150亿元,分别在第5年末和第10年末附有发行人赎回权;发行人有权在本期债券两个品种预设的计划发行规模之间进行回拨.

债券所募资金将用于充实附属资本,改善资本结构.根据大公国际资信评估有限公司的评级结果,本期债券的信用级别为AAA级,发行人主体评级为AAA级.

该期债发行期限为11月27日-29日,起息日和缴款日均为11月29日.中银国际证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK)为联席主承销商.

2009年3月中国银行临时股东大会审议通过了发行不超过1,200亿元次级债券的议案,决议有效期自股东大会批准之日起至2012年12月31日止.中行2009年7月-2011年5月已分别发行三期次级债,金额分别为400亿元、249.3亿元和320亿元.其中2010年3月9日发行249.3亿元次级债是在已批准额度内循环发行,用于替换2005年发行的次级债的已赎回部分.(完)

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