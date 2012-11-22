〔中国新债〕中国银行下周二起将发230亿元次级债,期限为10年及15年

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透上海11月22日电---按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周四公告称,将于下周二(27日)起在银行间债市簿记建档发行230亿元人民币固息次级债,期限分为10年和15年.
刊登在中国债券信息网的公告显示,10年和15年期品种计划发行规模各为80亿元和150亿元,分别在第5年末和第10年末附有发行人赎回权;发行人有权在本期债券两个品种预设的计划发行规模之间进行回拨.
债券所募资金将用于充实附属资本,改善资本结构.根据大公国际资信评估有限公司的评级结果,本期债券的信用级别为AAA级,发行人主体评级为AAA级.
该期债发行期限为11月27日-29日,起息日和缴款日均为11月29日.中银国际证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK)为联席主承销商.
2009年3月中国银行临时股东大会审议通过了发行不超过1,200亿元次级债券的议案,决议有效期自股东大会批准之日起至2012年12月31日止.中行2009年7月-2011年5月已分别发行三期次级债,金额分别为400亿元、249.3亿元和320亿元.其中2010年3月9日发行249.3亿元次级债是在已批准额度内循环发行,用于替换2005年发行的次级债的已赎回部分.(完)
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--发稿 林疏影/边竞; 审校 黄凯
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。