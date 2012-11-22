〔中国新债〕进出口行下周二招标发220亿元固息债,含五年增发和七年期

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透上海11月22日电---中国进出口银行周四公告称,将于下周二(27日)招标发行两期固息金融债,总额220亿元人民币,包括五年增发债和七年期品种.
刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为进出口行今年第24和25期金融债.其中第24期为进出口行2011年第六期金融债的增发债,该期债为五年固息品种,票面利率4.02%,起息日为2011年4月12日.
具体条款如下:
第24期 第25期
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发行金额 100亿元 120亿元
追加发行 至多50亿元 至多80亿元
期限/计息方式 五年(2011年第六期增发) 七年/固息
招标时间 11月27日10:00-11:00 11月27日10:00-11:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 12月4日/2011年4月12日 12月11日
发行期 11月27日至12月4日 11月27日至12月11日
上市日 12月10日 12月17日
基本承销额 无 无
----------------------------------------------------------------(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。