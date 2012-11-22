版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 11:16 BJT

〔中国新债〕进出口行下周二招标发220亿元固息债,含五年增发和七年期

路透上海11月22日电---中国进出口银行周四公告称,将于下周二(27日)招标发行两期固息金融债,总额220亿元人民币,包括五年增发债和七年期品种.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为进出口行今年第24和25期金融债.其中第24期为进出口行2011年第六期金融债的增发债,该期债为五年固息品种,票面利率4.02%,起息日为2011年4月12日.

具体条款如下:

第24期 第25期

----------------------------------------------------------------

发行金额 100亿元 120亿元

追加发行 至多50亿元 至多80亿元

期限/计息方式 五年(2011年第六期增发) 七年/固息

招标时间 11月27日10:00-11:00 11月27日10:00-11:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 12月4日/2011年4月12日 12月11日

发行期 11月27日至12月4日 11月27日至12月11日

上市日 12月10日 12月17日

基本承销额 无 无

----------------------------------------------------------------(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐