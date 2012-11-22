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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 11:17 BJT

〔东京汇市〕希腊获援希望大增令欧元受支撑,兑日圆触及六个半月高位

* 欧元反弹,因希腊贷款协议有望达成

* 止损买盘亦提振欧元--交易员

* 日圆兑欧元触及六个半月低点,兑美元跌至七个半月低点

路透新加坡/悉尼11月22日电---欧元兑日圆周四触及六个半月高位,因希腊贷款协议的达成重现希望,同时投资者还预期日本将出台更强有力的货币宽松政策,因而规避日圆.

投资者最初在周三抛售欧元,之前国际贷款方未能就向希腊发放紧急援助一事达成协议,但随后德国总理梅克尔表示下周一再次开会时有望达成协议,随即令市场反转走势.

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