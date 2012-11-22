《中国金融分析》政策观望期公开市场成流动性调节阀,三周净回笼2,000亿

* 本周净回笼240亿,连三周累计净回笼2,000亿元

* 中国经济趋稳,货币政策以静制动可能性仍大

* 政策缺席,公开市场成流动性调节阀

* 七天逆回购利率仍是牵引资金水平主要指标

作者 李宏薇

路透上海11月22日电---最新公布的汇丰中国11月PMI数据,进一步支撑中国经济筑底的判断.在此情况下,货币政策继续放松的必要性不大,而且公开市场借助逆回购等工具,流动性调节阀功能至今发挥良好,令未来政策操作得以有时间和空间继续以静制动.

不过业内人士也指出,虽然目前货币政策预判较为中性,但偏高的存款准备金率,以及未来可能出现的时点性紧张,令降准预期难以完全淡出.另外,央行公开市场除轮流使用正/逆回购工具来调节资金松紧度,七天期逆回购利率的"标杆"地位渐被市场认可.

央行公开市场本周共净回笼240亿元人民币,逆回购各品种利率均持稳.继在10月末-11月初当周公开市场创下3,790亿元的单周净投放新高后,至本周公开市场已连续三周净回笼,累计金额达2,000亿元.

北京一大型券商分析师认为,中国"经济回升但通胀不高的情况下,估计货币政策还是中性的,不紧也不松."

对未来货币政策走向,民生银行金融市场部首席经济学家李志强也秉持以稳为主的观点,因从长远看,中国经济增速在7%-7.5%之间都可以接受."预计四季度GDP和三季度应该差不多,政策没有大的调整必要."

受产出和新出口订单指数跳涨推动,汇丰中国11月制造业PMI初值跳升至逾一年高点,并重返荣枯线上方.中国经济持续回暖令人鼓舞,但同时也要求政策持续放松为经济复苏保驾护航.[ID:nSB2110783]

但在稳定的政策预期下,降准可能性和必要性仍未被完全排除."整体来看存准率还是偏高的,下降频率可以慢,但绝对值还是要降下来的."国泰君安证券固定收益研究主管周文渊指出.

央行公开市场周四进行了总额890亿元人民币的逆回购操作,其中七天期460亿元,利率3.35%;14天期430亿元,利率3.45%.周二则进行了1,140亿元七天和28天逆回购操作.

中国三季度GDP(国内生产总值)同比增长7.4%,连续第七个季度放缓,并创三年半新低.不过前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2053367]

欲浏览今年三季度来中国央行公开市场单周净投放或净回笼资金变化图,请点选:(link.reuters.com/xer24t)

**七天逆回购利率定位牵制资金价格走向**

与此前公开市场正回购利率经常与二级市场脱节,而较少被机构所重视不同.逆回购中标利率,尤其是七天期品种的定位,俨然已成为货币市场主要回购利率参考的"锚".

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,央行一直未再动用降准这一数量工具,仅滚动进行逆回购操作,而未有正回购.

"主要现在政策和信息真空期,所以(二级市场回购利率)在逆回购利率上下波动也比较正常吧."华北一银行交易员认为.

事实上,公开市场逆回购通过规模的增减,在稳定中标利率的同时,也制约了货币市场利率过远或长期脱离"指导利率".从而间接达到指引货币市场价格的作用.

7月以来,银行间市场七天期回购CN7DRP=CFXS加权利率多数时间维持在3.0%-3.6%箱体震荡.虽然也有时点冲破4.5%以上高位,但央行在公开市场通过逆回购放量以及利率持稳,平复波动.

交易员并称,未来可能出现的大规模财政存款投放,是否会打破逆回购利率数月来稳势,还需要进一步观察.但总的来说,短期内发生变化的可能性微乎其微.因逆回购供给及价格相对稳定,已有部分机构将其视作长期依赖资金来源."稳定是最主要的."

此前两周公开市场均为净回笼,规模分别为1,010亿元和750亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 1,140

(周四) 890

央票到期 150

正回购到期 --

逆回购到期 2,420

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净回笼 240

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欲浏览公开市场回购及央票未到期表格,请点选[CN/MMTCN-CFACT](完)

--审校 林高丽

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