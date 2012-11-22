〔日本个股〕丰田明年将推仅面向中国市场的汽车品牌--高管

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月22日电---丰田汽车(7203.T)高管大西弘致（Hiroji Onishi）周四称，该公司从明年开始将通过两家在华合资企业推出两个仅面向中国市场的品牌。
丰田在中国的合作伙伴分别是一汽集团和广汽集团(601238.SS)。
大西弘致没有透露哪家合资企业将率先推出上述品牌。
丰田的竞争对手日产汽车(7201.T)和本田汽车(7267.T)均有仅面向中国市场的汽车品牌。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。