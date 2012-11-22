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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 11:36 BJT

〔日本债市〕公债价格微跌,宽松政策预期推高股市压低债市

路透11月22日电---周四日本公债价格下跌,关于下个月选举后可能组建的新政府将推出更为激进的刺激措施的预期升高,继续打压日圆并推高股市,令债市承压.

日本10年期日债期货2JGBv1早盘交易收低0.01点,报144.55,料将第四日下跌.上周五该期约创出九年高位144.73.

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