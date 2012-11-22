〔中国债市动态〕现券收益率小幅上行,汇丰PMI初值对市场影响一般

路透北京11月22日电---中国银行间债市周四早盘现券续显弱;汇丰11月制造业PMI初值时隔一年多重返荣枯线上方,不过交易人士表示,此前机构对该数据持续反弹已有预期,所以今日其对债市影响一般,推动收益率小幅上行.

他们并称,稍早公布数据表明临近年末,国内经济复苏动能持续增强,但尚难确认经济有望迅速回升.年关将至,资金交投热情有所淡化,预期震荡市或为现券主流行情.

"(早盘现券收益率)小幅的上行吧,但是幅度也不是特别的大."北京一银行交易员称,"此前市场已经有所预期,昨天(利率债收益率)就上了一些,特别是国债各期限均有一定上行,所以今天在这个基础上稍微上一点,然后就稳住了."

他进一步指出,虽然汇丰11月制造业PMI初值重返荣枯线上方,但单纯凭借一个数据尚难确认国内经济将迅速强势回升.他个人认为,未来一段时间,经济维持底部徘徊或是大概率事件.

受产出和新出口订单指数跳涨推动,汇丰中国11月制造业PMI初值跳升至50.4,创逾一年高点,并重返荣枯线上方.中国经济持续回暖令人鼓舞,但同时也要求政策持续放松为经济复苏保驾护航.[ID:nSB2110783]

上海一银行交易员对上述受访者的看法表示认同.此外,前者并提到,在未来经济走势仍存变数的前提下,现券市场交易策略青睐"快进快出",且接近年末,资金交投热情有限,预期震荡市或为主流行情.

剩余期限约9.76年的固息国债120015券最新报价对应收益率CN120015=CFXM为3.5350%/3.5250%,上日末笔为3.5200%/3.5120%.剩余期限约0.9041年的固息国债120019券最新报价对应收益率CN120019=CFXM为2.8250%/2.8100%,上日末笔为2.8150%/2.8000%.(完)