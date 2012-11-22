〔路透基点〕分众传媒杠杆收购贷款又添两家中资银行

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透香港11月22日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,中国民生银行与中国工商银行也加入了分众传媒最高17亿美元的杠杆收购融资案.这笔贷款分三部分,将用于帮助分众传媒从Nasdaq退市.
这两家银行将与先前七家共享牵头行头衔.
先前参贷的另一家中资银行是中国国家开发银行,承诺额度为2亿美元.
另外六家包括并购顾问花旗集团、瑞士信贷和星展银行,以及11月初加入牵头行行列的美银美林、德意志银行和瑞银集团.
消息人士并称,预计未来两三周内将发起银团贷款.
该公司是在9月中旬征询银行意向的.贷款包括三部分:9.5亿-10亿美元定期贷款,2亿-3亿美元的债券过桥贷款以及4.50亿美元的现金过桥贷款.定期贷款部分预计为五年期.过桥贷款部分期限将在六到九个月.
此前已报导,分析师预估分众传媒2012年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为3.71亿-4.62亿美元,根据预估水准,则这项融资案的杠杆率为3.67-4.5倍(包括4.50亿美元现金过桥贷款部分)以及2.7-3.36倍(不包括上述现金过桥贷款部分).
分众传媒在8月中旬公布私有化计划时,曾表示上述三家顾问行对于承办融资具有高度信心.
美国私募股权机构凯雷投资集团(Carlyle Group)是向分众传媒发出35亿美元私有化要约的财团成员之一.该财团还包括中信资本(Citic Capital Partners)、鼎晖投资、中国光大控股有限公司、方源资本、和分众传媒主席江南春.[ID:nSB1724056].
截至2011年12月31日,江南春持有分众传媒约18%的股份.
一名消息人士称,投资方已完成基本资产的尽职调查,因此融资案目前继续推动.
分众传媒案是在美上市中资企业最大规模的私有化交易.此次17亿美元杠杆收购融资交易对于这类企业而言,规模亦是最大. (完)
--编译 程琳;审校 艾茂林
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。