〔路透基点〕分众传媒杠杆收购贷款又添两家中资银行

路透香港11月22日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,中国民生银行与中国工商银行也加入了分众传媒最高17亿美元的杠杆收购融资案.这笔贷款分三部分,将用于帮助分众传媒从Nasdaq退市.

这两家银行将与先前七家共享牵头行头衔.

先前参贷的另一家中资银行是中国国家开发银行,承诺额度为2亿美元.

另外六家包括并购顾问花旗集团、瑞士信贷和星展银行,以及11月初加入牵头行行列的美银美林、德意志银行和瑞银集团.

消息人士并称,预计未来两三周内将发起银团贷款.

该公司是在9月中旬征询银行意向的.贷款包括三部分:9.5亿-10亿美元定期贷款,2亿-3亿美元的债券过桥贷款以及4.50亿美元的现金过桥贷款.定期贷款部分预计为五年期.过桥贷款部分期限将在六到九个月.

此前已报导,分析师预估分众传媒2012年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为3.71亿-4.62亿美元,根据预估水准,则这项融资案的杠杆率为3.67-4.5倍(包括4.50亿美元现金过桥贷款部分)以及2.7-3.36倍(不包括上述现金过桥贷款部分).

分众传媒在8月中旬公布私有化计划时,曾表示上述三家顾问行对于承办融资具有高度信心.

美国私募股权机构凯雷投资集团(Carlyle Group)是向分众传媒发出35亿美元私有化要约的财团成员之一.该财团还包括中信资本(Citic Capital Partners)、鼎晖投资、中国光大控股有限公司、方源资本、和分众传媒主席江南春.[ID:nSB1724056].

截至2011年12月31日,江南春持有分众传媒约18%的股份.

一名消息人士称,投资方已完成基本资产的尽职调查,因此融资案目前继续推动.

分众传媒案是在美上市中资企业最大规模的私有化交易.此次17亿美元杠杆收购融资交易对于这类企业而言,规模亦是最大. (完)