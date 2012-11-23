《市场热谈》人事迷局正让中国资本市场的机构参与者倍感困扰

作者 沈燕/李文科

路透北京11月23日电---"赶紧帮我们打听打听,证监会主席会换人吗?这可是眼下我们最关心的."北京一家大型券商投行部的老总在电话中急切地询问记者.

一位期货公司的高层也表现出同样的关切.当央行行长周小川未当选中央委员而意味着可能退休后,这一炙手可热的职位未来花落谁手,成为金融界关注的焦点.

在十八大新当选为中央委员的金融界人士中,谁是强有力的候选人?是银监会主席尚福林,中行董事长肖钢,还是证监会主席郭树清?目前来看,下定论还为时过早.而在这样的高层迷局背景下,最纠结的恐怕就是股市以及渐趋活跃的期货市场的机构参与者们.

"我们现在很迷茫,"上述北京一家投行部的老总无奈地说,"因为从郭(树清)上任至今,出台的许多举措都剑指资本市场的市场化进程,尤其是新股发行制度改革(IPO)以及ST公司退市制度等,事关证券市场的长远发展."

被外界戏称"三天出一个政策"的郭树清,在2011年10月底履新出任证监会主席一职,在仅一年多的任期内新政频出,推出诸如强制分红、内幕交易零容忍、IPO制度改革、创业板退市制度,鼓励券商创新等举措.尽管对其做法市场有弹有赞,但推进资本市场的市场化改革方向仍然受到肯定.

证券业界人士指出,尽管中国股市持续低迷,但市场对郭树清上台后推进的这些市场化改革举措还是寄予了一些期望,并寄望在十八大后有一些实质推进.但现在十八大开完了,增加了人事变动的不确定因素,这些改革能否推进存在很大变数.

按照中国惯例,央行行长需由中央委员级别的人士担任.在11月结束的中共十八大会议上,新当选的中央委员中有五位金融界人士,包括银监会主席尚福林,中行董事长肖钢,证监会主席郭树清,保监会主席项俊波,以及中投董事长楼继伟.他们被市场视为有可能是中国下一任央行行长的候选人.

欲查看相关背景,请点选〔背景资料〕跻身中共十八届中央委员及候补委员的金融官员[ID:nSB2101871]

而64岁的中国人民银行行长周小川,66岁的发改委主任张平,65岁的财政部部长谢旭人,63岁的商务部部长陈德铭均不在此列,这也意味着这些掌控中国宏观调控要害部门的掌门人"交棒卸任"期的临近.

高层人士更迭的迷茫也令期货市场的机构参与者们惴惴不安,担心原本创新发展势头正猛的期货公司,是否因监管层的人事变动带来业务上的"急刹车".

郭树清上任后,对期货市场提出了放松管制、推动创新的新要求.在期货行业"十二五"规划中,证监会首次明确提出了为实体经济服务、国际化、话语权是中国期市发展的三个方向.

从期货新产品的加速上市到期货监管机制的改革以及期货业务模式的拓展,令偏安一隅的期货市场一改之前"规范再规范"的谨慎作风,开始发生明显的变化.

"以前都没法想象的事情,现在在期货市场都变成了现实,比如期权、以外币计价的产品等等",格林期货高级研发总监李永民说.

今年以来,期货市场品种创新的步伐明显加快,期货公司资产管理业务试点、期货经纪业务试点以及期货公司首发上市等各类创新形式正在大力推进.

**高层人事迷局**

尽管在中国现行的制度看,人事变动通常不致影响政策的连续性和稳定性,但对于中国资本市场这个先天发育不足的特殊市场,对监管层掌门人的专业能力和创新能力有较高的要求.

"民众对中国新一任政府的改革期望很高,更需要懂业务,有能力,敢于推动改革的人才",一位在中国股市浸淫20多年的证券界高层说.

中国股市走势低迷,与宏观经济的增长极不相符.最近一年时间,A股跌去400多点,跌幅近20%;市值缩水约13%;IPO家数下降38%;A股市盈率从14.23倍降至12.88倍;沪市综指.SSEC2,000点的大关也岌岌可危.

上述不愿具名的人士表示,中国资本市场的基石--上市公司质量的提升以及退市制度的完善落实没有太多实实在在的进展."但郭树清致力于中国资本市场制度建设,从机制上进行完善,致力于长远发展的做法值得尊敬."

"我们最担心的是一旦换了人,新上任者是否还有魄力继续推进这些改革,以及现行的政策是否会面临中断?"深圳一家中型券商的高层表示,"尤其是鼓励券商的创新产品是不是会被叫停?"

北京大学金融证券研究中心主任曹凤岐在第八届中国证券市场年会上曾表示,郭树清新政最成功的是分红制度(要求上市公司强制分红),最不成功的是新股发行制度改革.

"监管者必须要重视资本市场了,把市场搞成投资者的地狱,发行者的天堂,这样的市场会有什么前途?"曹凤岐说.(完)

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