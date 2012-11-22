〔路透基点〕茂业百货寻求1.2亿美元银团贷款

路透香港11月21日电---据汤森路透旗下基点报导,消息人士称,连锁百货商店经营商--茂业百货在银团贷款市场寻求1.2亿美元三年期定期贷款.市场此前预期的贷款规模为1.5亿美元.

该笔一次还本贷款(bullet loan)提供的费用较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码359个基点,由德意志银行担任协调行.

银行受邀按以下层级参贷:承贷2,000万美元或以上的银行,获得135个基点综合收益;承贷1,500万-1,900万美元的银行,获得113个基点的综合收益;承贷1,000万-1,400万美元的银行,获得100个基点的综合收益.

财务约定事项包括:

集团金融负债总额与有形资产净值之比不超过1.3倍;

2013年6月30日之前,集团金融负债总额与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比,不超过五倍,2013年12月31日之后不超过四倍;

2013年6月30日之前,总EBITDA与利息费用之比至少为五倍,2013年12月31日之后至少为六倍;

集团有形资产净值至少为60亿元人民币(9.63亿美元);

2013年6月30日之前,有抵押的金融债(不包括本次贷款)与集团有形资产净值之比不超过85%,2013年12月31日之后不超过70%.

贷款人10月曾安排过实地考察.

消息人士曾表示,贷款将用于为可转换债再融资,以及用作运营资本.

茂业百货在中国18个省经营有39家百货商店.

茂业百货在香港上市.根据其网站信息,截止2011年5月31日,其市值为216亿港元(28亿美元).(完)