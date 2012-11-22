〔路透基点〕茂业百货寻求1.2亿美元银团贷款

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透香港11月21日电---据汤森路透旗下基点报导,消息人士称,连锁百货商店经营商--茂业百货在银团贷款市场寻求1.2亿美元三年期定期贷款.市场此前预期的贷款规模为1.5亿美元.
该笔一次还本贷款(bullet loan)提供的费用较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码359个基点,由德意志银行担任协调行.
银行受邀按以下层级参贷:承贷2,000万美元或以上的银行,获得135个基点综合收益;承贷1,500万-1,900万美元的银行,获得113个基点的综合收益;承贷1,000万-1,400万美元的银行,获得100个基点的综合收益.
财务约定事项包括:
集团金融负债总额与有形资产净值之比不超过1.3倍;
2013年6月30日之前,集团金融负债总额与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比,不超过五倍,2013年12月31日之后不超过四倍;
2013年6月30日之前,总EBITDA与利息费用之比至少为五倍,2013年12月31日之后至少为六倍;
集团有形资产净值至少为60亿元人民币(9.63亿美元);
2013年6月30日之前,有抵押的金融债(不包括本次贷款)与集团有形资产净值之比不超过85%,2013年12月31日之后不超过70%.
贷款人10月曾安排过实地考察.
消息人士曾表示,贷款将用于为可转换债再融资,以及用作运营资本.
茂业百货在中国18个省经营有39家百货商店.
茂业百货在香港上市.根据其网站信息,截止2011年5月31日,其市值为216亿港元(28亿美元).(完)
--编译 李春喜;审校 隋芬
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。