〔中国汇市〕人民币早盘走升并再封涨停,国际欧元大涨令结汇占据上风

* 人民币早盘走升并再封涨停

* 中间价微幅走低

* 国际欧元大涨刺激结汇

路透北京11月22日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘走高,大部分时间均封在涨停价位.虽然中间价微降,但国际欧元大涨令场内购汇需求受到抑制,结汇量虽不及此前沉重,相对仍然占据上风.

交易员认为,趋近年底时购汇需求有望改善,令结售汇趋于均衡,不过人民币强势状况可能改变不多,短期在当前价位(6.23元附近)窄幅振荡可能性较大.

"我看今天实际结汇也不是很多,但还是多于购汇.隔夜欧元大涨,市场还是一个恐慌情绪,美元价格买也买不上去."上海一股份制银行交易员并补充说,估计下午涨停板应该能打开,可能会有一些购汇盘出来.

北京时间12:09,人民币兑美元即期报6.2289元,为与中间价相较的1%波幅区间上限(即"涨停"),上日收报6.2302元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2918元,上日中间价为6.2908元.

上述交易员并称,目前央行明显减少市场干预,"央行现在就是不管市场死活了,让银行自我消化,可能也是要看一下市场有多大深度吧."

东京汇市欧元兑日圆周四触及六个半月高位,因希腊贷款协议的达成重现希望,同时投资者还预期日本将出台更强有力的货币宽松政策,因而规避日圆.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3257/32,上日尾盘为6.3300.

北京时间12:02,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2285/25元,上一交易日尾盘报6.2300元.

针对10月底以来境内人民币兑美元交易价连续涨停状况,中国外管局称,国内外汇供求仍基本平衡,人民币预期基本稳定,跨境资本流入压力并未明显增加,而未来国内资本主动输出规模将不断扩大.[ID:nSB2109807]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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