〔中国货币市场〕隔夜和七天利率略涨,但财政资金投放已在助力流动性(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京11月22日电---中国银行间资金市场周四早盘隔夜和七天回购加权利率CNREPO=CFXS均略涨.市场人士表示,虽然央行公开市场本周小额净回笼,但11月财政资金的投放已在助力流动性,使资金面总体仍维持偏宽松局面.

"资金面挺宽的,资金供给挺多的;月底了,财政也在投放,"上海一大型银行交易员称.

华南地区一银行交易员亦证实了财政资金的投放,"财政在投放,大行钱都挺多的."另有三位国有银行交易员亦在周内陆续向路透证实了此迹象.

上述大行交易员并预计,年底财政资金投放的节奏难于把握,央行公开市场操作是一个更加切实的渠道;若其维稳意图不变,料年内资金面都将维持偏宽松状态.

中国人民银行公开市场今日进行总额890亿元人民币的逆回购操作,其中七天期460亿元,14天期430亿元.据此计算,本周央行公开市场将净回笼240亿元.[CN/MMTCN]

财政部周四上午招标的六个月期国库现金定期存款,中标利率4.80%,延续了近期的上行趋势,尽管资金面仍维持偏宽松的局面,但临近年底,为应对存贷比的考核,跨年存款显然更受机构青睐.[ID:nSB2111543]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3249 2.3110 +1.39

七天CN7DRP=CFXS 3.2323 3.2033 +2.90

14天CN14DRP=CFXS 3.5009 3.4620 +3.89

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 4.2000 2.3250 +187.50

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.8100 2.8000 +1.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.9500 2.9550 -0.50

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.3421 2.3300 +1.21

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2300 3.2100 +2.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.6000 3.5000 +10.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.3150 2.3042 +1.08

七天SHICNYSWD= 3.2183 3.1975 +2.08

三个月SHICNY3MD= 3.7979 3.7900 +0.79

===============================================================(完)