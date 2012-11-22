〔企业结盟〕AIG和中国人保集团签约,拟建立合资企业在华出售寿险(更新版)

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路透香港10月22日电---美国国际集团(AIG)(AIG.N)已与中国国有保险商--中国人民保险集团签署协议,将在中国出售人寿保险,向这个欠发达市场增加押注.

这项于周四公布的不具约束力的协议,令AIG的业务进一步向中国扩展,而且AIG计划在中国人保于香港首次公开发行(IPO)时投资5亿美元.

中国人保集团正寻求通过IPO集资36亿美元.AIG和其他投资者同意购买该公司近50%的股份.

AIG为表现诚意,同意在中国人保上市后五年内不卖出超出25%的人保股票.但AIG在声明中表示,若与中国人保拟建合资企业的最终法律文件未能在2013年5月之前完成,那么AIG则可卖出所持中国人保的全部股份.

AIG计划通过与中国人保寿险组建合资企业,在大城市提供寿险和其他保险产品,以拓展在中国的业务.中国人保寿险为中国人保集团的子公司.

AIG目前在亚洲的投资包括其前亚洲分支友邦保险(AIA)(1299.HK)的13.7%股权和中国财险(2328.HK)的9.9%股权.中国财险是中国人保集团下属分支.

AIG在2010年被迫剥离所持三分之二的AIA股权,作为资产出售计划的一部分,以帮助偿还2008年全球金融危机期间从美国政府手中获得的1,820美元援助资金.

中国人保在其初步IPO招股书中引用瑞士再保险公司Sigma报告中的数据称,中国保险市场2011年保费收入为1,345亿美元,位列全球寿险市场第五.该公司并补充道,2011年底中国寿险市场渗透率达到1.8%,日本为8.8%,美国为3.6%.

中国人保称,2012年前六个月,人保寿险在中国寿险市场位列第三,期间保费总收入为572亿元人民币(92亿美元).

今年前六个月中,中国人保寿险业务占其集团总保费收入1,492亿元人民币的约29%.

截至6月底,公司寿险客户为5,140万名,较六个月之前增加18%.(完)