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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 13:13 BJT

〔韩国热股〕三星电子涨幅扩大至2.5%,股价触及141.9万韩元的历史高位

路透首尔11月22日电---韩国三星电子(005930.KS)股价周四盘中大涨2.5%,触及141.9万韩元的历史高位,受手机事业将继续带领该公司强劲获利增长的预期推动.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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