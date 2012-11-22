《中国公开市场回购未到期一览表》--11月22日

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 5,760亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2012/11/27 28 3.60 1,050 11/27 7 3.35 690 11/29 14 3.45 490 11/29 7 3.35 460 当月累计: 2,690 ----------------------------------------------------- 12/4 28 3.60 1,110 12/6 14 3.45 430 12/11 28 3.60 1,080 12/18 28 3.60 450 当月累计: 3,070 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注:1.中国央行2012年春节长假前公开进行逆回购招标,为公开市场提供 了新的常规操作工具,因此在表格中新增逆回购未到期统计数据. 2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完) --整理 李宏薇; 审校 康熙泽
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。