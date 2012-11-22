《全球主要银行同业拆借利率一览》--11月22日

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透北京11月22日电---以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上,美元、港元 和欧元相应主要期限的资金拆借利率波动范围. 隔夜 一个月 三个月 六个月 一年 美元 (USD) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.15450 0.20750 0.31150 0.52800 0.86100 (LIBOR) 最低 0.15450 0.20750 0.31050 0.52700 0.86000 新加坡银行同业拆借利率 最高 0.14500 0.20875 0.31000 0.53000 0.86000 (SIBOR) 最低 0.14500 0.20875 0.31000 0.52250 0.86000 ------------------------------------------------------------------------------ 港元 (HKD) 港元银行同业拆借利率 最高 0.09786 0.27786 0.39714 0.54643 0.85643 (HIBOR) 最低 0.09750 0.27786 0.39714 0.54643 0.85643 ------------------------------------------------------------------------------ 欧元 (EUR) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.01357 0.05500 0.12500 0.24750 0.50143 (LIBOR) 最低 0.01357 0.05500 0.12500 0.24500 0.49929 欧洲银行同业拆借利率 最高 -- 0.10800 0.19100 0.35400 0.58200 (EURIBOR) 最低 -- 0.10700 0.19000 0.35200 0.58200 ------------------------------------------------------------------------------ 中国上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor)SHIBOR周四 隔夜品种报2.3150%. 注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率,每天在伦敦时间 11:30时左右发布平均利率. LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦 克朗等九种货币的拆借利率. 2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后,所得出的新加坡银行同业拆 借利率,币种涵盖美元和坡元. 3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率,币 种仅包括港元. 4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率,由欧元区的57家主要商业银行提供 报价,欧洲银行联盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布.(完) --整理 曹巍浩; 审校 康熙泽
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。