版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 13:33 BJT

〔国际油市〕布兰特原油在111美元附近徘徊,中国经济出现回暖迹象

路透新加坡11月22日电---布兰特原油期货价格周四徘徊于111美元附近,因中国经济显现进一步的复苏迹象,提振石油需求前景.不过加沙地区停火缓解了供应忧虑,限制油价涨势.

11月中国制造业活动为13个月来首度加速扩张,而美国石油库存意外减少亦支撑原油价格.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐