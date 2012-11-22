主要国家经济指标预测--11月23日****

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透11月23日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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11月23日(五)
0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.4%
0745 法国企业景气判断指数 11月 86 85
0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 99.5 100
现况指数 106.3 107.3
预期指数 93.2 93.2
0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 9月 -- 持平
未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- -1.0%
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.1% +1.2%
加拿大央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.2% +1.3%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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11月21日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 +4,019 --
外资投资日本股市(亿日圆) +1,333 --
11月22日(四)
0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 44.7 44.0
服务业PMI 46.1 45.0 综合PMI 44.6 --
0828 德国Markit制造业PMI 11月初值 46.8 46.0
服务业PMI 48.0 48.4
综合PMI 47.9 --
0858 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 46.2 45.5
服务业PMI 45.7 46.0
综合PMI 45.8 45.8
0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 顺差14.7 --
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 负21 负19
1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 +0.1% +0.5%
扣除汽车零售销售(较前月) 持平 +0.5%
1500 欧元区消费者信心指数 11月 负26.9 负25.7
(完)
--整理 许娜/蔡美珍;审校 王冠中
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。