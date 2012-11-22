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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 07:35 BJT

****主要国家经济指标预测--11月23日****

路透11月23日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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11月23日(五)

0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 -- +0.2%

(较上年同期) -- +0.4%

0745 法国企业景气判断指数 11月 86 85

0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 99.5 100

现况指数 106.3 107.3

预期指数 93.2 93.2

0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 9月 -- 持平

未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- -1.0%

1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.2%

(较上年同期) +1.1% +1.2%

加拿大央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.2% +1.3%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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11月21日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 +4,019 --

外资投资日本股市(亿日圆) +1,333 --

11月22日(四)

0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 44.7 44.0

服务业PMI 46.1 45.0 综合PMI 44.6 --

0828 德国Markit制造业PMI 11月初值 46.8 46.0

服务业PMI 48.0 48.4

综合PMI 47.9 --

0858 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 46.2 45.5

服务业PMI 45.7 46.0

综合PMI 45.8 45.8

0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 顺差14.7 --

1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 负21 负19

1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 +0.1% +0.5%

扣除汽车零售销售(较前月) 持平 +0.5%

1500 欧元区消费者信心指数 11月 负26.9 负25.7

(完)

--整理 许娜/蔡美珍;审校 王冠中

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