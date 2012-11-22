《国际主要央行公开市场操作一览》--11月22日

路透北京11月22日电---美联储(FED)9月推出新一轮量化宽松政策(QE3),计划每月购买400亿美元的机构抵押支持证券(MBS),同时在公开市场操作中继续卖出短期公债,买入长期公债;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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11/21 卖出公债 -76.70 11/30/2015 - 01/31/2016

11/20 买入公债 18.52 02/15/2036 - 11/15/2042

11/19 卖出公债 -72.20 07/31/2015 - 11/15/2015

11/16 买入公债 47.43 02/15/2021 - 11/15/2022

11/15 买入公债 18.52 02/15/2036 - 11/15/2042

此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况.

其中,在11月14日-12月12日期间,FED计划在滚动操作中,购买约350亿美元的机构债和机构抵押支持证券.

美联储9月推出新一轮积极的货币刺激计划,每月将购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1777692][ID:nSB1778190]

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《本周主要新闻》

--美联储主席贝南克重申美联储期望至少能维持近零利率至2015年中的表态,但在美联储明年初可能会如何调整购债计划上提供的线索不多.贝南克称,就联储的沟通策略而言,为决策设定数字化的指引是一条非常光明的道路.[ID:nSB2108949]但里奇蒙联储总裁拉克尔指出,采用所谓的量化数据门槛指引政策的作法是有风险的,因为它没有考虑到整体的经济情况.[ID:nSB2109597]

--美联储公布的10月会议记录显示,许多美联储官员认为,美联储将需要在明年进一步购买资产,以弥补扭转操作结束后留下的缺口.[ID:nSB2101439]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/21 六天期反向交易 32.66亿美元 0.67%(固定利率)

11/20 七天期反向交易 754.28 0.75%(固定利率)

七天期定期存款 -2,085.00 0.01%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行执委科尔表示,银行业者破产的成本应该唯有在特殊情况下才由纳税人承担,而且,应该先由银行所在地纳税人背负此一成本,之后再由欧洲共同承担.科尔同时提到,若有国家向欧洲援助基金求援,欧洲央行已经准备好进行直接货币交易(OMT),也就是新的购债计划.[ID:nST0577575]

--德国央行总裁魏德曼表示,由欧洲央行买进主权债,有可能削弱欧元区国家政府的改革努力,他重申反对欧洲央行9月宣布、但尚未动用的买债计划.[ID:nST0576225]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 39,280

上周三 39,610

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当期变化 -330

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行11月20日维持货币政策稳定.尽管下任首相的有力竞争者呼吁实施"无限"宽松政策,但央行仍暂时按兵不动.在12月16日的全国大选前,日本主要反对党领袖安倍晋三把日本央行推到了经济争论的中心.民调显示,安倍晋三所属政党将赢得大选,意味着他组建的政府会给央行施加更多放宽政策的压力.[ID:nSB2107995]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行2,945亿台币存单,若相较存单到期金额3,119.5亿,存单发行余额减174.5亿.[ID:nST0578143]

--台湾央行周二公布,当日共发行283.5亿台币存单,若相较存单到期金额89亿,存单发行余额增194.5亿.[ID:nST0577457]

--台湾央行周一公布,当日共发行3,871.5亿台币存单,若相较存单到期金额4,051.5亿,存单发行余额减180亿.[ID:nST0576701](完)

--整理 曹巍浩; 审校 康熙泽

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]