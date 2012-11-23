《特写》地方利益或阻碍中国环保努力

欧洲已公布经济指标--2017/3/3
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
(本文由路透中文网编译提供)
路透中国田营11月22日电---在安徽省田营镇，镇中心是一家国有铅冶炼铸造厂，但高高的围墙和安全门使其看起来更像一座监狱，而非当地的经济支柱。
从该厂以及类似工厂常年排出的污染使当地绝大部分地区无法居住，饮用水也受到污染。田营的铅产量曾占中国铅产量的一半。
总部位于纽约的非营利组织铁匠基金会(Blacksmith Institute)致力于帮助清理污染地区。2007年，该组织曾将田营镇列入世界污染最严重地区的名单。
中国过去三十年经济快速发展造成了环境破坏，对于中国新一届领导人而言，扭转这种局面是其首要任务之一。在中国，由环境问题引发的社会不安定已变得益发普遍，这也为政府敲响了警钟。
中国国家主席胡锦涛在本月早些时候的十八大讲话中称，要扭转生态环境恶化趋势，建设美丽中国。
中国环保部长周生贤上周也表示，“要尽快改变目前我们现实生活中存在的重经济增长、轻环境保护。”
而田营镇将成为考验这一承诺的试金石。
这里像中国其他很多存在污染问题的地方一样，当地政府与利益集团有着千丝万缕的联系。
在田营镇，政府和当地最大的用人单位华鑫铅业集团关系密切。这家位于镇中心的公司是一家国有企业。
随着当地人口的不断减少，“美丽中国”的说法遭到质疑。
当地居民58岁的张为民(音)说：“我听说，中央政府会加大环保力度，但不会出现在这里。我不相信当地政府或公安局，也不相信铅厂的老板们。”
对地方政府的畏惧是显而易见的。很多居民甚至不愿让人看见自己与路透记者在一起，称他们会受到“铅厂老板”和警察的惩罚。
当被问到当地的水供应情况时，一名站在工厂大门外的员工紧张地咧咧嘴，咕哝着说：“你们自己去看看吧。”
过去十年间，中国较为富裕的沿海地区的环境状况得到改善，这既得益于背后强大的利益动机，也有更严厉监管的因素。例如，北京或上海的退耕地可被转化为利润丰厚的房地产。
但对于像安徽这样较贫穷的地区，中国政府很难找到激励政策来促进环境改善。
铁匠基金会创始人兼主席Richard Fuller表示：“我担心的不再是中国富裕的大都市，而是小的乡镇企业。大量这样的企业无人理会，污染很严重，对最贫困的民众很有害。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透新加坡3月3日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货价差走坚至较新加坡 报价每桶升水0.15美元，为11月30日以来最强，因一些炼厂注重于生产更 清洁的燃料而导致供给收缩。 即将到来的北亚炼厂维护季也限制产出。 中石化将在2016-2020年间升级四座炼化基地，以生产更高质量的燃 料，从而减轻污染。 升级后，四座基地(上海、南京、镇海、茂名)的总炼化产能将达到每 日260万桶。 该公司还计划从3月20日起，关闭旗下茂名炼厂日产6万桶的原油蒸馏 装置逾40天，进行例行维护。 PJK International的数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区 截至3月2日的一周，柴油库存下降2.9%至288万吨。 此前美国的馏分油库存也于上周下降，美国能源资料协会(EIA)数据 显示上周包括柴油和取暖油在内的美国馏分油库存下降92.5万桶。 德国，上个月新车销售出现10月来的首次下降，柴油车型受到打击最 大。 新加坡现货市场上有五笔柴油交易达成
路透新加坡3月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从10周低点小幅反弹 ，但目前每吨69.85美元的水平仍然比2月14日创下的13个月高位低出近40 %。 交易商称汽油和液化石油气(LPG)价格的下降损及石脑油。 在一些亚洲的石脑油裂解装置中，LPG可替代5-20%的石脑油。 “买家也预计有更多的船货从西方运来，”一位在新加坡的交易商称 。 交易商们最初曾预计亚洲会接获约100万吨的西方石脑油，但数量可 能会高于110万吨。 “人气糟糕。大家都在失去信心，但市场基本面还不坏，”另一位交 易商称。 汽油裂解价差从近五个月低点反弹，来到两日高位每桶7.63美元，但 市场转至正价差结构，因美国的库存高企。 尽管新加坡、美国和欧洲的汽油库存下降，就像最新的周度数据显示 的那样，但美国库存仍处在历史高位附近。 WoodMackenzie分析师预计，美国的汽油需求料在明年达到峰值。 新加坡现货市场有四笔汽油交易达成，没有石脑油交易。(