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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 14:23 BJT

〔瑞士央行〕总裁乔丹称瑞郎兑欧元汇率上限"绝对有必要"

路透苏黎世11月22日电---瑞士央行总裁乔丹在周四瑞士报纸Tages-Anzeiger的一篇专访中表示,央行仍然认为瑞郎兑欧元1.20的汇率上限"绝对有必要",而且不排除采取进一步措施保护瑞士经济.

当被问及瑞士经济恶化是否为央行调整瑞郎汇率上限的一个原因时,乔丹称,"这首先是保持汇率下限的一个原因.全球经济疲弱,面对国际经济的行业处境艰难,这明显表明,保持汇率下限绝对有必要."

乔丹并表示,在12月13日的例行利率会议上,央行发布的经济展望将显示2013年瑞士经济将继续疲弱.(完)

--编译 李春喜;审校 蔡美珍

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