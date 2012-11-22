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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 14:04 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元上涨,兑日圆接近八个月高位

路透悉尼/惠灵顿11月22日电---澳元和新西兰元兑美元周四受中国制造业数据激励而上涨;兑日圆接近八个月高位,因预期日本将采取更多政策行动.

澳元兑美元AUD=D4从盘初的1.0363美元升至1.0390,曾在1.0401处遭遇强大障碍,交易商指称该水准埋有一些卖单.

澳元兑美元的支撑位似在1.0315左右,此为200日移动均线切入位且是波林格区间下缘.阻力位为1.0425.

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