〔韩国个股〕现代与起亚浮报汽车燃油效率,美消费者购买意愿降--报导

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔11月22日电---网站Edmunds.com的数据显示，自从现代汽车(005380.KS)与起亚汽车(000270.KS)承认浮报燃油效率数据以来，美国消费者购买这两家韩国汽车厂商车型的意愿降低。
现代与起亚本月稍早承认，他们对于近期在美国和加拿大销售的逾100万量汽车的燃油效率评级有所夸大，导致这两家公司名声受损。因这两家厂商营销主打汽车省油性能，这一消息导致两家公司股价大跌。
据汽车咨询网站Edmunds.com数据，截至11月18日，消费者对现代畅销车型伊兰特（Elantra）的购买意愿从10月28日的6.7%降至6.3%。
总共四款车型被虚假宣传为“每加仑跑40英里”，伊兰特是其中之一。另外三款车型分别为现代飞思（Veloster）、现代雅绅特（Accent）以及起亚锐欧（Rio），它们的消费者购买意愿也有所下降。
消费者对起亚秀尔（SOUL）的购买意愿下降幅度最大，从9.2%下降1.9个百分点至7.3%。秀尔在高速公路每加仑可跑里程被扩大了6英里，为所有涉及车型之最。
“在美国，特别是现代汽车，他们每加仑跑40英里汽车的销量以及这些车型销售的火爆情况，已成为媒体和消费者关注的重点，所以这一事件相当尴尬，”Edmunds.com高级编辑Bill Visnic通过电子邮件告诉路透。
他表示，购买意愿与消费者在未来三个月内对某一车型的购买情况高度相关。（完）
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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