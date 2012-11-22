〔韩国个股〕现代与起亚浮报汽车燃油效率,美消费者购买意愿降--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔11月22日电---网站Edmunds.com的数据显示，自从现代汽车(005380.KS)与起亚汽车(000270.KS)承认浮报燃油效率数据以来，美国消费者购买这两家韩国汽车厂商车型的意愿降低。

现代与起亚本月稍早承认，他们对于近期在美国和加拿大销售的逾100万量汽车的燃油效率评级有所夸大，导致这两家公司名声受损。因这两家厂商营销主打汽车省油性能，这一消息导致两家公司股价大跌。

据汽车咨询网站Edmunds.com数据，截至11月18日，消费者对现代畅销车型伊兰特（Elantra）的购买意愿从10月28日的6.7%降至6.3%。

总共四款车型被虚假宣传为“每加仑跑40英里”，伊兰特是其中之一。另外三款车型分别为现代飞思（Veloster）、现代雅绅特（Accent）以及起亚锐欧（Rio），它们的消费者购买意愿也有所下降。

消费者对起亚秀尔（SOUL）的购买意愿下降幅度最大，从9.2%下降1.9个百分点至7.3%。秀尔在高速公路每加仑可跑里程被扩大了6英里，为所有涉及车型之最。

“在美国，特别是现代汽车，他们每加仑跑40英里汽车的销量以及这些车型销售的火爆情况，已成为媒体和消费者关注的重点，所以这一事件相当尴尬，”Edmunds.com高级编辑Bill Visnic通过电子邮件告诉路透。

他表示，购买意愿与消费者在未来三个月内对某一车型的购买情况高度相关。（完）