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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 16:07 BJT

〔法国数据〕11月综合PMI连续第九个月低于50,预示经济第四季疲软

路透巴黎11月22日电---周四公布的调查显示,11月法国企业活动连续第九个月萎缩,尽管萎缩速度低于上个月.这使得法国经济在第四季有可能严重下滑.

11月Markit/CDAF法国综合采购经理人指数(PMI)初值为44.6,10月为43.5,制造业和服务业获得小幅改善,使得指数连续第二个月增长.

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