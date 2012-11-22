〔韩元汇率〕韩国当局大举买美元阻升本币,扬言将再采取行动(更新版)

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
(新增细节)
路透首尔11月22日电---多位交易员估计,韩国当局周四倒出总值多达10亿美元的韩元,而当局并警告称还会采取进一步行动,这是几个月以来该国政府最为强烈的阻升本币措施;韩元强劲上涨正对当地出口商造成更多困扰.
当局的行动导致韩元KRW=从盘初的涨势转为收跌.在这些行动出台之前,来自低收益货币经济体的资金流入已有一段时间,加上日圆走贬,推动韩元急剧上涨.
韩国企划财政部副部长崔钟球在一场特别记者会上记者表示,"我们已接近需要采取特定措施的阶段."他并称市场"过度预期"韩元的后续涨势.
韩元兑美元在本地市场收跌0.3%至1,085.9,今年以来已经升值6.1%,兑日圆JPYKRW=R更是涨了14.4%.
多位交易商指出,他们认为这是货币当局自2011年10月以来力度最强的买进美元干预.不过他们也表示,政府看来也不想过度拉低韩元汇价,以免打击国内已见疲软的投资和消费.
"我认为当局并不想打击市场到使其屈从的程度,"一名本地银行交易员表示."和刻意压低韩元不同的是,当局希望释出的讯息似乎是他们将会控制上涨程度."
崔钟球表示,政府让韩元升势降温的首要选项,就是调降银行业持有的外汇衍生品上限,这可望减缓资金流入速度.当局将会在下周决定是否调降上限.
一名汇市交易员表示,当局"已经强烈表达其防守汇价的意图",他并称1,080将会在一段时间内成为美元/韩元重要支撑水准.(完)
--编译 张明钧;审校 李婷仪/丁琦
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。