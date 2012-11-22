〔韩元汇率〕韩国当局大举买美元阻升本币,扬言将再采取行动(更新版)

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路透首尔11月22日电---多位交易员估计,韩国当局周四倒出总值多达10亿美元的韩元,而当局并警告称还会采取进一步行动,这是几个月以来该国政府最为强烈的阻升本币措施;韩元强劲上涨正对当地出口商造成更多困扰.

当局的行动导致韩元KRW=从盘初的涨势转为收跌.在这些行动出台之前,来自低收益货币经济体的资金流入已有一段时间,加上日圆走贬,推动韩元急剧上涨.

韩国企划财政部副部长崔钟球在一场特别记者会上记者表示,"我们已接近需要采取特定措施的阶段."他并称市场"过度预期"韩元的后续涨势.

韩元兑美元在本地市场收跌0.3%至1,085.9,今年以来已经升值6.1%,兑日圆JPYKRW=R更是涨了14.4%.

多位交易商指出,他们认为这是货币当局自2011年10月以来力度最强的买进美元干预.不过他们也表示,政府看来也不想过度拉低韩元汇价,以免打击国内已见疲软的投资和消费.

"我认为当局并不想打击市场到使其屈从的程度,"一名本地银行交易员表示."和刻意压低韩元不同的是,当局希望释出的讯息似乎是他们将会控制上涨程度."

崔钟球表示,政府让韩元升势降温的首要选项,就是调降银行业持有的外汇衍生品上限,这可望减缓资金流入速度.当局将会在下周决定是否调降上限.

一名汇市交易员表示,当局"已经强烈表达其防守汇价的意图",他并称1,080将会在一段时间内成为美元/韩元重要支撑水准.(完)