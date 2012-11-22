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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 14:06 BJT

〔背景资料〕中国人民银行四季度公开市场操作一览表

1.以下为央行2012年第四季度所进行的各期逆回购操作金额和利率

     日期    招标量      7天期(%)    14天期(%)    28天期(%)
          (亿元人民币) 

    11/22     430          --         3.45          --
    11/22     460         3.35         --           --
    11/20     450          --          --          3.60
    11/20     690         3.35         --           --    
    11/15     490          --         3.45          --
    11/15     420         3.35         --           --
    11/13   1,080          --          --          3.60
    11/13     780         3.35         --           -- 
    11/8      800          --         3.45          --
    11/8      650         3.35         --           --
    11/6    1,110          --          --          3.60
    11/6    1,660         3.35         --           -- 
    11/1    1,150          --         3.45          --
    11/1      580         3.35         --           --
    10/30   1,050          --          --          3.60
    10/30   2,900         3.35         --           --  
    10/25     850          --         3.45          --
    10/25   1,400         3.35         --           --
    10/23     420          --          --          3.60
    10/23     490         3.35         --           --
    10/18     100          --         3.45          --
    10/18     200         3.35         --           --
    10/16     580          --          --          3.60
    10/16     180         3.35         --           --
    10/11     470          --         3.45          --
    10/11     120         3.35         --           --
    10/9    1,000          --          --          3.60
    10/9    1,650         3.35         --           --      

  注: 浏览央行2012年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1800442]
          央行2012年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1637766]
          央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1461596]
          央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1311612](完)

  --整理 李宏薇; 审校 边竞

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