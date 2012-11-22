〔背景资料〕中国人民银行四季度公开市场操作一览表

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
1.以下为央行2012年第四季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 7天期(%) 14天期(%) 28天期(%) (亿元人民币) 11/22 430 -- 3.45 -- 11/22 460 3.35 -- -- 11/20 450 -- -- 3.60 11/20 690 3.35 -- -- 11/15 490 -- 3.45 -- 11/15 420 3.35 -- -- 11/13 1,080 -- -- 3.60 11/13 780 3.35 -- -- 11/8 800 -- 3.45 -- 11/8 650 3.35 -- -- 11/6 1,110 -- -- 3.60 11/6 1,660 3.35 -- -- 11/1 1,150 -- 3.45 -- 11/1 580 3.35 -- -- 10/30 1,050 -- -- 3.60 10/30 2,900 3.35 -- -- 10/25 850 -- 3.45 -- 10/25 1,400 3.35 -- -- 10/23 420 -- -- 3.60 10/23 490 3.35 -- -- 10/18 100 -- 3.45 -- 10/18 200 3.35 -- -- 10/16 580 -- -- 3.60 10/16 180 3.35 -- -- 10/11 470 -- 3.45 -- 10/11 120 3.35 -- -- 10/9 1,000 -- -- 3.60 10/9 1,650 3.35 -- -- 注: 浏览央行2012年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1800442] 央行2012年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1637766] 央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1461596] 央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1311612](完) --整理 李宏薇; 审校 边竞
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。