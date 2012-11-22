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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 17:15 BJT

〔欧元区数据〕PMI数据显示,欧元区经济面临2009年初以来最低迷时期

路透伦敦11月22日电---调查报告显示,企业11月艰难地应对订单下滑,暗示欧元区经济恐经历2009年初以来最为疲弱的一个季度.

在经济中占很大比重的服务业本月表现尤为惨淡,并加快裁员速度.

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