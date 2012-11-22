〔日本股市〕创六个半月最高收位,日圆贬值预期提振汽车和电子类股

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透东京11月22日电---日本股市日经指数周四跳升1.6%至六个半月收盘高位,受助于汽车制造类股和电子类股涨势,因市场预期日圆大幅走弱料提振上述产业获利.
日经指数.N225收高144.28点,报9,366.8点.本周上涨3.8%,为连续第二周上扬.
东证股价指数.TOPX攀升1.2%至四个月收盘高位776.43点.
日本金融市场周五将因公共假日休市.(完)
--编译 洪曦;审校 侯向明
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路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。