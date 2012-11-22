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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 14:19 BJT

〔日本股市〕创六个半月最高收位,日圆贬值预期提振汽车和电子类股

路透东京11月22日电---日本股市日经指数周四跳升1.6%至六个半月收盘高位,受助于汽车制造类股和电子类股涨势,因市场预期日圆大幅走弱料提振上述产业获利.

日经指数.N225收高144.28点,报9,366.8点.本周上涨3.8%,为连续第二周上扬.

东证股价指数.TOPX攀升1.2%至四个月收盘高位776.43点.

日本金融市场周五将因公共假日休市.(完)

--编译 洪曦;审校 侯向明

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