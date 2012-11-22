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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 14:32 BJT

〔东京汇市〕欧元兑日圆触及六个半月高位,受希腊憧憬提振

* 欧元反弹,因希腊贷款协议有望达成

* 止损买盘亦提振欧元--交易员

* 日圆兑欧元触及六个半月低点,兑美元跌至七个半月低点

路透新加坡/悉尼11月22日电---欧元兑日圆周四触及六个半月高位,因希腊贷款协议重现达成希望,同时投资者还预期日本将出台更强有力的货币宽松政策,因而规避日圆.

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