〔中国股市〕沪综指缩量收跌,利好传言落空令投资者感觉失望

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透上海11月22日电---中国股市沪综指周四缩量收跌.分析师指出,昨日午后传出中国可能会宣布降低存款准备金率的利好,但今日该利好传言并未能兑现,即使汇丰公布的中国制造业PMI数据透出经济向好信息,但失望情绪仍占主导,大盘再度走弱.
沪综指.SSEC收报2,015.611点,跌14.708点,或0.72%.上海A股今日成交337亿元人民币,较上日的396亿元下降,离周二创下的逾四年来新低333亿元不远.
华西证券研究所研究主管曹雪峰指出,"昨天市场传言降准,尾盘才会涨的那么猛,但今天传言没有实现,大家有些失望."
对于未来走势,他稍显乐观.他认为,大盘最近调整已较充分,成交量创新低,看来市场情绪已十分悲观,未来继续恶化的可能性较小.
沪深300指数.CSI300收盘下跌0.79%,报2,177.546点.沪深300指数12月合约CIFZ2尾盘报2,184.8点,跌0.32%,成交量为505,196手.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。