版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 15:08 BJT

〔日本股市〕日经指数劲升1.6%至六个半月最高收位,受日圆走贬之助(更新版)

(新增细节)

* 日经指数本周上涨3.8%,连续第二周收高

* 东证股价指数升至四个月来最高收位,本周上涨3.3%

* 出口股上涨,因日圆兑美元创七个半月新低

路透东京11月22日电---日本股市日经指数周四跳升1.6%至六个半月收盘高位,受助于汽车制造类股和电子类股涨势,因市场预期日圆大幅走弱料提振上述产业获利.

丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)、日产汽车(7201.T)以及佳能(7751.T)等出口股成交量挤进主板的前七名,涨幅介于2.3%-3.5%.

由于市场预期日本央行可能在政府改组过后采取激进的货币政策,日圆兑美元在过去一周半内大贬4%,这使得长期遭受打压的出口股吸引力上升,并推动日股走高.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐