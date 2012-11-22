〔日本股市〕日经指数劲升1.6%至六个半月最高收位,受日圆走贬之助(更新版)

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
(新增细节)
* 日经指数本周上涨3.8%,连续第二周收高
* 东证股价指数升至四个月来最高收位,本周上涨3.3%
* 出口股上涨,因日圆兑美元创七个半月新低
路透东京11月22日电---日本股市日经指数周四跳升1.6%至六个半月收盘高位,受助于汽车制造类股和电子类股涨势,因市场预期日圆大幅走弱料提振上述产业获利.
丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)、日产汽车(7201.T)以及佳能(7751.T)等出口股成交量挤进主板的前七名,涨幅介于2.3%-3.5%.
由于市场预期日本央行可能在政府改组过后采取激进的货币政策,日圆兑美元在过去一周半内大贬4%,这使得长期遭受打压的出口股吸引力上升,并推动日股走高.
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。