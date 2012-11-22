法外长称伊朗对加沙冲突负有责任,伊朗愤怒反驳

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜11月22日电---法国外长法比尤斯（Laurent Fabius）周三批评伊朗消极卷入黎巴嫩、叙利亚、伊拉克和加沙，并称伊朗对加沙冲突负有“严重责任”，因其提供了远程武器。

伊朗对法比尤斯前述言论作出愤怒回应，抨击他根本不了解该地区的现状。

伊朗否认向哈马斯提供了用来袭击特拉维夫的Fajr 5火箭炮，但伊朗明确表示向哈马斯提供了军事援助。

伊朗外交部发言人Ramin Mehmanparast称：“法比尤斯这么说，是由于他根本就没有注意到中东地区的现状。这个法国官员必须记住一点，这些言论并不能为犹太复国主义政权及其支持者开脱他们对巴勒斯坦犯下的战争罪行。”

伊朗革命卫队司令贾法里（Mohammad Ali Jafari）否认伊朗向哈马斯提供了Fajr 5火箭炮，称伊朗只向哈马斯提供了技术支持。

伊朗议会议长拉里贾尼（Ali Larijani）周三呼吁阿拉伯国家效仿伊朗，向巴勒斯坦提供军事支持。（完）