法外长称伊朗对加沙冲突负有责任,伊朗愤怒反驳

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜11月22日电---法国外长法比尤斯（Laurent Fabius）周三批评伊朗消极卷入黎巴嫩、叙利亚、伊拉克和加沙，并称伊朗对加沙冲突负有“严重责任”，因其提供了远程武器。
伊朗对法比尤斯前述言论作出愤怒回应，抨击他根本不了解该地区的现状。
伊朗否认向哈马斯提供了用来袭击特拉维夫的Fajr 5火箭炮，但伊朗明确表示向哈马斯提供了军事援助。
伊朗外交部发言人Ramin Mehmanparast称：“法比尤斯这么说，是由于他根本就没有注意到中东地区的现状。这个法国官员必须记住一点，这些言论并不能为犹太复国主义政权及其支持者开脱他们对巴勒斯坦犯下的战争罪行。”
伊朗革命卫队司令贾法里（Mohammad Ali Jafari）否认伊朗向哈马斯提供了Fajr 5火箭炮，称伊朗只向哈马斯提供了技术支持。
伊朗议会议长拉里贾尼（Ali Larijani）周三呼吁阿拉伯国家效仿伊朗，向巴勒斯坦提供军事支持。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。