〔新兴汇市〕韩国官员声明打压韩元升势,亚洲新兴货币亦受牵连

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透新加坡11月22日电---韩国政府周四通过警告和汇市干预打压韩元,限制了新兴亚洲货币涨幅,尽管中国和美国浮现出经济复苏新迹象,并且希腊救助协议也有望达成.
韩元兑美元KRW=KFTC和兑日圆JPYKRW=R最初分布触及14个月和16个月高位,但很快转跌,之前韩国企划财政部国际金融局长崔钟球表示,该国已准备好透过降低银行外汇衍生品头寸上限规定来遏制韩元强势.[ID:nSB2111441]
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。