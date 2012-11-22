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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 15:37 BJT

〔新兴汇市〕韩国官员声明打压韩元升势,亚洲新兴货币亦受牵连

路透新加坡11月22日电---韩国政府周四通过警告和汇市干预打压韩元,限制了新兴亚洲货币涨幅,尽管中国和美国浮现出经济复苏新迹象,并且希腊救助协议也有望达成.

韩元兑美元KRW=KFTC和兑日圆JPYKRW=R最初分布触及14个月和16个月高位,但很快转跌,之前韩国企划财政部国际金融局长崔钟球表示,该国已准备好透过降低银行外汇衍生品头寸上限规定来遏制韩元强势.[ID:nSB2111441]

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