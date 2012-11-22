〔亚洲橡胶〕 TOCOM期胶触及三周高点,但获利了结限制涨幅

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透曼谷11月22日电---东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四上涨2%,至三周高位,受日圆走软支撑.日圆走软刺激投资者买入投机性仓位,不过交易员称获利了结限制涨势.
TOCOM指标4月期胶合约JRUc6上涨5.0日圆,结算价报每公斤261.7日圆(3.18美元).
该合约一度上涨5.4日圆,或2%至日内高点262.1,该水平为10月29日以来最高.
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。