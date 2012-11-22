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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 15:42 BJT

〔亚洲橡胶〕 TOCOM期胶触及三周高点,但获利了结限制涨幅

路透曼谷11月22日电---东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四上涨2%,至三周高位,受日圆走软支撑.日圆走软刺激投资者买入投机性仓位,不过交易员称获利了结限制涨势.

TOCOM指标4月期胶合约JRUc6上涨5.0日圆,结算价报每公斤261.7日圆(3.18美元).

该合约一度上涨5.4日圆,或2%至日内高点262.1,该水平为10月29日以来最高.

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