版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 15:50 BJT

〔金属期市〕伦铜反弹中止两日跌势,乐观中国数据提振信心

路透新加坡11月22日电---伦敦铜周四反弹,结束两日连跌.之前金属消费大国中国公布的经济数据令人振奋,而且欧洲领导人也安抚投资者可能就希腊问题达成一致,使欧元获得提振.

汇丰/Markit公布的中国11月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至50.4,创13个月最高位,这显示中国经济增长在经历连续七个季度放缓之后已经回暖.[ID:nSB2110783]

隔夜美国公布的制造业调查数据也非常稳健,这进一步增强了全球经济可能已度过难关的乐观情绪.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐