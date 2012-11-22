〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元上涨,受希腊问题乐观情绪的提振

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透苏黎世11月22日电---瑞郎兑美元周四上涨,追随欧元的升势,之前德国总理梅克尔的讲话重振了周一可能达成希腊债务协议的希望.
周三,欧洲财长、欧洲央行和国际货币基金组织未能达成一致向希腊发放新的救助资金,令欧元承压.
梅克尔表示,希腊的国际贷款人下周一再度会晤时有可能达成共识,这提振欧元.不过她回绝了采取大胆举措能迅速解决欧债危机的设想.
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。