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市场报道 | 2012年 11月 22日 星期四 16:03 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元上涨,受希腊问题乐观情绪的提振

路透苏黎世11月22日电---瑞郎兑美元周四上涨,追随欧元的升势,之前德国总理梅克尔的讲话重振了周一可能达成希腊债务协议的希望.

周三,欧洲财长、欧洲央行和国际货币基金组织未能达成一致向希腊发放新的救助资金,令欧元承压.

梅克尔表示,希腊的国际贷款人下周一再度会晤时有可能达成共识,这提振欧元.不过她回绝了采取大胆举措能迅速解决欧债危机的设想.

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