〔中国经济〕人民币强势升值或步入尾声,经济潜力取决于转型--专家

* 人民币汇率预计会横向整理一段时间

* 中国未来经济增长中枢预计会下行

* 基建和房地产产业链的高潮期已过

* 装备制造业和医疗、养老相关产业是发展关键

路透北京11月22日电---中国安信证券首席宏观经济学家高善文周四表示,中短期来看,人民币这一波比较强悍的升值过程已经进入尾声了.而未来五年或十年经济转型是否能够成功,将决定经济潜在增长的中枢.

高善文在出席汤森路透活动时指出,判断未来人民币走势的基本出发点就是如何看待美元是在升值周期还是在贬值周期.他个人认为,美元过去长达近10年的弱势已经结束,正在逐步转入比较长期的上升通道.

"从中短期来看,人民币这一波比较强悍的升值过程已经进入尾声,"他说,"这波升值比较强悍,也该喘口气了,"但之后也不会很快贬下来,预计会"横向整理一段时间".

人民币兑美元CNY=CFXS自9月起升值呈加速势头,从10月底至上周四连续13个交易日盘中触及涨停.周四人民币兑美元即期汇率较7月末低点升值约2.7%,盘中大部分时间仍继续封在涨停位6.2289元人民币.

高善文认为,从交易框架上看,过去总体来看美元供应超过需求,是人民币升值最主要的原因,而从中国央行干预汇市的基本思路来看,"这个市场是一边倒的美元供大于求,央行干预多干预少只是干预一下进程".

但现在美元供求越来越接近于大体平衡,从而在客观上可以允许市场力量发挥更大的作用,目前"越来越接近这个转折点".

而针对10月底以来境内人民币兑美元交易价连续涨停状况,中国外管局周三称,国内外汇供求仍基本平衡,人民币预期基本稳定,跨境资本流入压力并未明显增加,而未来国内资本主动输出规模将不断扩大.[CNY/CN][ID:nSB2109807]

**经济转型决定潜在增速**

高善文认为,未来中国经济增长中枢预计会下行.今年经济的潜在增速在8%略高一些,2013年会更低.

在本月稍早的中共十八大,改革成为热门话题.高善文也认同改革决定成败,未来五年或十年经济潜在中枢基本取决于经济转型是否能够成功.

他解释道,经济转型包括国退民进,更彻底的、更大范围的市场化,破除垄断等等,如果在这些层面上转型能够成功的话,比如说在未来十年平均继续维持7%的增速应该是完全有可能的.

"如果转型不能成功,半途而废,效果不明显,在这个基础上又叠加了人口老龄化,现在面临的各种经济层面社会层面的问题,经济增长率最终下降到很低的水平,不是很难想象的.比如下降到6%以下,甚至更低."他表示.

高善文认为,如果要中国成功跨过中等收入陷阱,必须看到装备制造业的兴起和医疗、养老相关产业的发展.

因基建和房地产产业链的高潮期已过,进入了一个几乎不可逆的漫长的下降过程,譬如钢铁、有色金属、煤炭、电力和远洋运输和造船等板块.

经济潜在增长率是指一国(或地区)在一定时期内,在既定的技术和资源(劳动力、资本)条件下,在充分就业和不出现严重通货膨胀的情况下,各种资源最优和充分配置所能达到的最高经济增长率.一般认为,经济潜在增长率主要由劳动、资本和全要素生产率等因素决定,其中任何一种因素的趋势性变化,都会引起经济发展的长期趋势出现变化.

人民日报稍早发文援引学者认为,中国经济潜在增长率从2007年就开始下降."十一五"(2006-2010年)时期年度潜在增长率已回落至9%左右.

中国三季度GDP(国内生产总值)同比增长7.4%,连续第七个季度放缓,并创三年半新低.不过前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2053367](完)