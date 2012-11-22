《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--11月22日

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透上海11月22日电---以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:29时, 1港元=0.80345人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.38 10.79 0.97 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 6.08 4.08 1.85 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 7.03 4.69 1.87 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.04 2.05 1.85 *ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 4.19 1.56 3.34 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 6.84 2.80 3.04 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 7.65 5.16 1.85 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 6.09 2.80 2.71 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 8.94 9.37 1.19 招商地产000024.SZ200024.SZ 22.70 17.92 1.58 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 5.91 3.03 2.43 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 6.90 5.41 1.59 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 29.35 23.52 1.55 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.41 2.20 1.93 *ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 8.53 4.20 2.53 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.37 2.16 2.52 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 9.58 9.70 1.23 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 6.26 4.03 1.93 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 3.91 2.17 2.24 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 12.08 8.54 1.76 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 3.89 2.28 2.12 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 10.98 5.30 2.58 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 7.42 6.38 1.45 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 2.97 2.37 1.56 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 3.78 3.03 1.55 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 2.78 1.82 1.90 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 31.20 24.44 1.59 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 3.52 3.02 1.45 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 6.27 4.28 1.82 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.60 3.95 1.76 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 6.25 4.63 1.68 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 14.22 15.26 1.16 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 4.95 2.76 2.23 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 4.97 3.05 2.03 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 28.53 19.79 1.79 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 29.51 20.08 1.83 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.31 2.16 1.91 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 5.51 3.21 2.14 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 2.15 1.25 2.14 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 6.07 6.68 1.13 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 3.24 2.29 1.76 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 41.29 38.00 1.35 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 林琦; 审校 黄凯 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。