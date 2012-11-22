版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 16:40 BJT

〔德国数据〕11月企业活动第七个月萎缩,服务业萎缩速度为三年半最快

路透柏林11月22日电---周四公布的调查显示,德国11月企业活动连续第七个月萎缩,服务业萎缩速度为三年半以来最快,因欧债危机打压德国经济.

11月Markit德国综合采购经理人指数(PMI)初值小升至47.9,10月为47.7,不过仍在50荣枯分水岭之下.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐