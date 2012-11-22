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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 17:07 BJT

《汇市简讯》欧元/美元买单在1.2820-30和1.2800

0817GMT

* 从1.2780开始买兴加大

* 卖单在1.2870-80和1.2900,停止单在其上方

* 价格在200日移动均线上下波动

* 11月7日高位1.2876是目标位和阻力位

* 最近的期权到期行权价在1.2840和1.2925 (完)

--编译 洪曦;审校 艾茂林

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