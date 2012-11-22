〔路透基点〕西南水泥寻求20亿元人民币并购贷款--RLPC

路透香港11月22日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,在港上市的中国建材股份有限公司旗下子公司西南水泥有限公司正在寻求20亿元人民币(3.21亿美元)五年期定期贷款,用于并购目的.

北京银行为委托主办行.中信银行和招商银行寻求加入.消息人士称,此项贷款可能会获得超额认购.

该贷款由母公司担保,利率为中国人民银行基准利率的95%.含全部费用在内的利率为基准利率的100%.偿还方式为半年度偿还,并有一年的宽限期.

消息人士称,所筹资金将用于并购当地五家水泥企业.

贷款的签字料将在12月.

据中国建材的网站,西南水泥于2011年12月15日成立于成都,计划在两到三年内在云南、贵州、四川和重庆等地进行并购,以达到年产能逾1亿吨,成为西南地区最大的水泥企业.

10月19日中国建材宣布对西南水泥的出资从50亿元人民币增至70亿元人民币.增资后,中国建材持有西南水泥70%的股份.

中国建材为国有企业,主营业务涉及水泥、轻型建材、玻璃纤维和复合材料以及工程服务.

其另一家子公司南方水泥目前正在筹备10亿元人民币三年期定期贷款,由新加坡大华银行牵头,利率为中国人民银行基准利率的94%,包含所有费用在内的最高价码较基准利率低1%.

与此同时,自今年2月来,中国建材另一家子公司-中国联合水泥集团有限公司一直在寻求7.98亿元人民币三年期贷款,用于收购大宇国际旗下的大宇水泥(山东).