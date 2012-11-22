〔路透基点〕西南水泥寻求20亿元人民币并购贷款--RLPC

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透香港11月22日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,在港上市的中国建材股份有限公司旗下子公司西南水泥有限公司正在寻求20亿元人民币(3.21亿美元)五年期定期贷款,用于并购目的.
北京银行为委托主办行.中信银行和招商银行寻求加入.消息人士称,此项贷款可能会获得超额认购.
该贷款由母公司担保,利率为中国人民银行基准利率的95%.含全部费用在内的利率为基准利率的100%.偿还方式为半年度偿还,并有一年的宽限期.
消息人士称,所筹资金将用于并购当地五家水泥企业.
贷款的签字料将在12月.
据中国建材的网站,西南水泥于2011年12月15日成立于成都,计划在两到三年内在云南、贵州、四川和重庆等地进行并购,以达到年产能逾1亿吨,成为西南地区最大的水泥企业.
10月19日中国建材宣布对西南水泥的出资从50亿元人民币增至70亿元人民币.增资后,中国建材持有西南水泥70%的股份.
中国建材为国有企业,主营业务涉及水泥、轻型建材、玻璃纤维和复合材料以及工程服务.
其另一家子公司南方水泥目前正在筹备10亿元人民币三年期定期贷款,由新加坡大华银行牵头,利率为中国人民银行基准利率的94%,包含所有费用在内的最高价码较基准利率低1%.
与此同时,自今年2月来,中国建材另一家子公司-中国联合水泥集团有限公司一直在寻求7.98亿元人民币三年期贷款,用于收购大宇国际旗下的大宇水泥(山东).
--编译 王洋; 审校 张明钧
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。