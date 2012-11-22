中国船级社停止为伊朗船舶作认证

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦11月21日电---中国船级社（CCS）已经停止为伊朗船舶提供安全和环境标准认证，成为最后一个中止为该国船舶服务的企业。

CCS在全球最大的13家同类公司中最后一个确认中止进行伊朗相关认证工作，相关认证关乎船舶保险和进入港口。这13家公司都是国际船级社协会（IACS）的成员。

中国和韩国等亚洲国家继续采购伊朗原油，但是缺少重要的船舶认证机构令人对伊朗船舶的保单质量和未来养护感到担忧。

“非IACS成员没有全球网络，无法在世界任何地方为船舶提供及时的支持，因此如果船舶出事，将被迫航行更远距离以获得帮助，”航运业一位消息人士称。

“没有高端认证和保险，不敢想这意味着什么。”

路透见到的签署日期为11月15日的信件显示，CCS从6月28日以来没有为伊朗船舶提供认证服务。美国的联合反对核子伊朗组织（United Against Nuclear Iran）曾持续敦促CCS停止为伊朗船舶服务，并要求CCS表明立场。

CCS总裁孙立成在11月15日写给UANI的信中表示，“当前没有任何悬挂伊朗国旗或伊朗船运公司旗下的船舶在我们的（待检验）船队中，我们没有为任何伊朗船舶进行任何法定的检验。”

当被问及CCS为何做出这个决定时，该公司国际部门的人士称，这已经在信函中做了明确解释，且不愿进一步置评。（完）