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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 16:55 BJT

〔欧洲汇市〕日圆/美元跌至七个半月低点,因日央行宽松政策臆测升温

路透伦敦11月22日电---EBS数据显示,美元兑日圆JPY=升至七个半月高位82.615日圆--EBS数据.

澳元兑日圆AUDJPY=R亦升至七个半月高点85.85日圆.(完)

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