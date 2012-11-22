〔欧洲汇市〕欧元兑日圆触及六个半月高点,因法国PMI数据好于预期

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透伦敦11月22日电---欧元兑日圆周四涨至六个半月高位,因法国采购经理人指数(PMI)强于预期,及德国经济活动数据好坏参半都支撑了欧元.
日本央行将在未来数月内放松货币政策的预期亦给日圆带来压力.交易商称,一家大型日系银行抛售大量日圆兑美元压低了日圆.
欧元兑日圆EURJPY=日内上涨0.5%至106.42日圆,为5月初以来最高.(完)
--编译 许娜;审校 艾茂林
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路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。