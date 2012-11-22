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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 17:05 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑日圆触及六个半月高点,因法国PMI数据好于预期

路透伦敦11月22日电---欧元兑日圆周四涨至六个半月高位,因法国采购经理人指数(PMI)强于预期,及德国经济活动数据好坏参半都支撑了欧元.

日本央行将在未来数月内放松货币政策的预期亦给日圆带来压力.交易商称,一家大型日系银行抛售大量日圆兑美元压低了日圆.

欧元兑日圆EURJPY=日内上涨0.5%至106.42日圆,为5月初以来最高.(完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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