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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 17:05 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及两周高位,尾随欧元涨势

路透伦敦11月22日电---英镑兑美元GBP=周四触及两周高位,尾随欧元升势,因稍早公布的法国及德国采购经理人指数(PMI)支撑欧元.

英镑/美元升至1.5973美元,为11月9日以来最高,日内上0.15%.英镑/日圆GBPJPY=R升至七个半月高位132.22日圆.(完)

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