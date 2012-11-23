中国新版护照含南中国海地图 菲律宾与越南强烈抗议

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉11月22日电---中国新版护照包含的地图信息加强了对南中国海的主权立场，菲律宾与越南周四对此表达强烈抗议，称新版护照设计侵犯他们国家主权。

此举意味着，涉及南中国海争端的国家将需要在大量中国游客与商务人士的此类护照上盖章，而护照上却含有中国对争议海域主权声张的信息。

在南中国海海域，随着中国加强巡逻，中国船只与菲律宾及越南海军发生摩擦的情况变得更为普遍。

菲律宾外交部长罗萨里奥（Albert del Rosario）周四称：“菲律宾强烈抗议（中国）在电子护照中包含九段线，因这一地图包含了一个明显属于菲律宾领土和领海的区域。”

“菲律宾不认可九段线的合法性，这是对领海声张的过度宣示，违反了国际法。”

菲律宾外交部发言人埃尔南德斯（Raul Hernandez）称，中国人携带这种新护照入境是对菲律宾国家主权的侵犯。

越南外交部发言人梁青议（Luong Thanh Nghi）称，越南已致信中国政府抗议新版护照，并要求中国“更改错误内容”。

他在一个新闻发布会上表示：“中国此举侵犯了越南对西沙群岛和南沙群岛的主权，也侵犯了我们对南中国海及东海相关海域的主权及管辖权。”

中国外交部通过传真回应问题称，新的护照符合国际标准。（完）