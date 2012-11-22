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市场报道 | 2012年 11月 22日 星期四 17:17 BJT

《汇市简讯》欧元/美元或无法摆脱1.2840期权到期价位的影响

0837 GMT

* 法国PMI强于预期而德国PMI讯号不一,与欧元/美元上涨行情相称

* 感恩节的迟滞交投中,行权价1.2840的普通期权到期,现汇可能在此水准附近打转

* 大多数人目前倾向逢低买进.当日冲销的交易商拟在1.28低端买进

* 停止单在1.2780-90.100小时移动均线在1.2788.小时图上一目均衡云区大致在1.2780-85

* 1.2880-85(10月26/29日前次低点)处浮现大量卖单.(完)

--编译 隋芬;审校 张明钧

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