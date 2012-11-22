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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 17:23 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/美元升至两周高位,此前公布欧洲PMI数据

路透伦敦11月22日电---欧元兑美元周四涨至两周高位,此前欧元区采购经理人指数(PMI)数据不如部分投资者预期的那么差,帮助支撑欧元表现.

欧元/美元EUR=上涨0.3%至1.2869美元,为11月7日迄今高位.(完)

--编译 洪曦;审校 丁琦

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