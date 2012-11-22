〔中国债市〕现券续走弱,11月汇丰制造业PMI初值显示经济复苏动力增强

路透北京11月22日电--中国银行间债市周四现券继续走弱.市场人士表示,汇丰今日公布的11月制造业PMI初值,显示国内经济复苏动力增强,受其影响,现券收益率继续小涨.

"PMI预览还行,IRS涨得比较猛,现券也就两三个点,这边市场深度大,"上海一外资银行交易员称.

他进一步指出,今天现券收益率继续上探,基本上确认了近日上行态势.考虑到国内经济短期见底已成共识,政策偏稳定,年底渐近,机构主动做多现券的动力不足,料短期内现券或维持震荡走势.

对于信用债,北京一国有银行交易员也表示,以当前的收益水平,继续走暖的机会不大,但大幅走弱的可能性目前也看不到.

受产出和新出口订单指数跳涨推动,汇丰中国11月制造业PMI初值跳升至50.4,创逾一年高点,并重返荣枯线上方.[ID:nSB2110783]

人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周四普涨,因上午公布的汇丰11月制造业PMI初值时隔一年多重返荣枯线上方,致IRS整体上涨约5个基点(bp).[ID:nSB2112201]

剩余期限约6.79年的固息国债120016券最新报价对应收益率CN120016=CFXM为3.44%/3.43%,上日尾盘为3.42%/3.41%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.3211 3.2325

上日 2.3110 3.2033

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9290/2.8750

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8910/2.8310

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3520/3.2790(完)

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