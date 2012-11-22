《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月22日

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国黄金集团 60 20 9 11/23薄记建档 农业银行 AAA 11/26 11/27 中信银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================ *淮南矿业集团 68 18 12 11/27簿记建档 民生银行 AAA 11/28 11/29 ============================================================================================ *长江电力 110 20 12 11/29簿记建档 建设银行 AAA 11/30 12/3 (600900.SS) 农业银行 ============================================================================================ 广西北部湾 5 5 12 11/23薄记建档 建设银行 AA+ 11/26 11/27 港务集团 ============================================================================================ 河南天冠集团 6 3 12 11/23簿记建档 中信银行 AA- 11/27 11/28 ============================================================================================ 福建漳龙实业 21 5 12 11/26簿记建档 兴业银行 AA 11/27 11/28 公司 光大银行 ============================================================================================ 明星电缆 6 3 12 11/26簿记建档 上海银行 A+ 11/27 11/28 (603333.SS) ============================================================================================ 中国证券 30 30 3 11/26簿记建档 国泰君安 AAA 11/27 11/28 金融公司 ============================================================================================ 浙江凯喜雅 3.5 2.3 12 11/26簿记建档 渤海银行 A+ 11/27 11/28 国际股份公司 ============================================================================================ 重庆化医控股 40 10 12 11/27簿记建档 光大银行 AA+ 11/28 11/29 集团 兴业银行 ============================================================================================ 北方联合电力 20 10 12 11/27簿记建档 中信银行 AA+ 11/29 11/30 公司 国开行 ============================================================================================ 电信科学技术 8 8 12 11/27簿记建档 北京银行 AA+ 11/28 11/29 研究院 ============================================================================================ 安徽天大企业 8.6 3.5 12 11/27簿记建档 浦发银行 A+ 11/29 11/30 集团 ============================================================================================ 中国重汽集团 20 20 12 11/28簿记建档 北京银行 AA+ 11/29 11/30 工商银行 ============================================================================================ 杭州工业资产 37 12 12 11/28簿记建档 兴业银行 AA 11/29 11/30 经营投资集团 ============================================================================================ 中油金鸿天然气 5 3 12 11/28簿记建档 民生银行 A+ 11/29 11/30 输送有限公司 ============================================================================================ 天津市自来水 3 3 12 11/28簿记建档 浙商银行 AA 11/29 11/30 集团有限公司 ============================================================================================ 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ================================================================================================ *北京京城机电 10 10 5 11/29薄记建档 中信银行 AA+ 11/30 12/3 公司 招商银行 ================================================================================================ *乌鲁木齐国有 18 6 5 11/29薄记建档 兴业银行 AA 11/30 12/3 资产经公司 ================================================================================================ 南方电网 50 50 3 11/23薄记建档 农业银行 AAA 11/26 11/27 中金公司 ================================================================================================ 福建交通 10 5 5 11/23薄记建档 交通银行 AA 11/26 11/27 运输集团 ================================================================================================ 山东海力化工 6 3 2 11/23薄记建档 建设银行 AA- 11/26 11/27 ================================================================================================ 同方股份 7 7 3 11/26簿记建档 中信银行 AA+ 11/27 11/28 (600100.SS) 国开行 ================================================================================================ 浙江省交通投资 24 24 10 11/26簿记建档 交通银行 AAA 11/27 11/28 集团 ================================================================================================ 国家电网公司 200 200 5 11/26簿记建档 建设银行 AAA 11/27 11/28 工商银行 ================================================================================================ 南通综艺投资 15 7.5 3 11/26簿记建档 浦发银行 AA- 11/27 11/28 公司 ================================================================================================ 上海市嘉定 3 3 3 11/26簿记建档 广发银行 AA- 11/27 11/28 自来水公司 ================================================================================================ 四川省铁路产业 20 20 5 11/26簿记建档 华夏银行 AA+ 11/28 11/29 投资集团 ================================================================================================ 上海临港经济 17 10 5 11/27薄记建档 建设银行 AA 11/28 11/29 发展集团 ==========
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。