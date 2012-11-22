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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 17:32 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月22日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模   期限     发行日      主承销商  主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)    (亿元)    (月)                                     (缴款日) 
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*中国黄金集团  60       20         9     11/23薄记建档  农业银行   AAA     11/26     11/27
                                                        中信银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限        发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                     (缴款日) 
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*淮南矿业集团   68      18        12     11/27簿记建档  民生银行    AAA    11/28     11/29
============================================================================================
*长江电力      110      20        12     11/29簿记建档  建设银行    AAA    11/30     12/3
(600900.SS)                                             农业银行
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广西北部湾      5        5        12     11/23薄记建档  建设银行    AA+    11/26     11/27
港务集团  
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河南天冠集团    6        3        12     11/23簿记建档  中信银行    AA-    11/27     11/28                                                        
============================================================================================
福建漳龙实业   21        5        12     11/26簿记建档  兴业银行    AA     11/27     11/28
公司                                                    光大银行
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明星电缆        6        3        12     11/26簿记建档  上海银行     A+    11/27     11/28
(603333.SS)
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中国证券       30        30       3      11/26簿记建档  国泰君安   AAA     11/27     11/28 
金融公司
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浙江凯喜雅     3.5      2.3      12      11/26簿记建档  渤海银行     A+    11/27     11/28 
国际股份公司
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重庆化医控股   40       10        12     11/27簿记建档  光大银行    AA+    11/28     11/29
集团                                                    兴业银行
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北方联合电力   20       10        12     11/27簿记建档  中信银行    AA+    11/29     11/30
公司                                                    国开行
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电信科学技术    8        8        12     11/27簿记建档  北京银行    AA+    11/28     11/29
研究院
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安徽天大企业    8.6      3.5      12     11/27簿记建档  浦发银行     A+    11/29     11/30 
集团
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中国重汽集团   20       20        12     11/28簿记建档  北京银行    AA+    11/29     11/30
                                                        工商银行
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杭州工业资产   37       12        12     11/28簿记建档  兴业银行    AA     11/29     11/30
经营投资集团
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中油金鸿天然气  5        3        12     11/28簿记建档  民生银行     A+    11/29     11/30
输送有限公司
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天津市自来水    3        3        12     11/28簿记建档  浙商银行    AA     11/29     11/30
集团有限公司
============================================================================================

3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人      注册金额  拟发规模   期限      发行日      主承销商   主体评级   起息日    上市日 
               (亿元)   (亿元)     (年)                                       (缴款日) 
================================================================================================
*北京京城机电    10       10        5     11/29薄记建档   中信银行     AA+     11/30     12/3
公司                                                      招商银行
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*乌鲁木齐国有    18        6        5     11/29薄记建档   兴业银行     AA      11/30     12/3
资产经公司
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南方电网         50       50        3     11/23薄记建档   农业银行    AAA      11/26     11/27
                                                          中金公司
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福建交通         10        5        5     11/23薄记建档   交通银行     AA      11/26     11/27
运输集团    
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山东海力化工      6        3        2     11/23薄记建档   建设银行     AA-     11/26     11/27
================================================================================================
同方股份          7        7        3     11/26簿记建档   中信银行     AA+     11/27     11/28
(600100.SS)                                               国开行
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浙江省交通投资   24       24       10     11/26簿记建档   交通银行    AAA      11/27     11/28
集团
================================================================================================
国家电网公司    200      200        5     11/26簿记建档   建设银行    AAA      11/27     11/28
                                                          工商银行
================================================================================================
南通综艺投资     15        7.5      3     11/26簿记建档   浦发银行     AA-     11/27     11/28 
公司
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上海市嘉定        3        3        3     11/26簿记建档   广发银行     AA-     11/27     11/28 
自来水公司
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四川省铁路产业   20       20         5    11/26簿记建档   华夏银行     AA+     11/28     11/29
投资集团    
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上海临港经济     17       10        5     11/27薄记建档   建设银行     AA      11/28     11/29
发展集团
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